В Новосибирске осудили мужчину, который зарезал школьницу на глазах её младшей сестры

По данным следствия, 8 марта 2016 года женщина пришла в гости к своей подруге вместе с двумя дочерьми, одной из которых было 8, а другой — 14 лет. Компания выпивала. Среди гостей был и Евгений Рябыкин.

Тем же вечером мать девочек поехала с подругой в кафе, оставив детей одних дома.

"В это время в дом пришел пьяный Рябыкин и начал приставать к старшей дочери. Со словами: "Раздевайся!" одной рукой он приставил нож к шее девочки, а второй схватил ее за шею и начал душить. Младшая сестра взяла со стола стеклянный стакан и ударила Рябыкина по голове. Однако злоумышленник ударил подростка ножом в живот и в грудь, а второй девочке порезал руку", — говорится в сообщении.

После этого, по данным прокуратуры, мужчина попытался порезать себе живот и начал просить одну из сестер, чтобы она взяла нож и убила его. Позже раненая 14-летняя девочка умерла в Черепановской центральной районной больнице.

На суде обвиняемый свою вину полностью признал. Его приговорили к 11 годам 8 месяцам колонии строгого режима за убийство и умышленное причинение легкого вреда здоровью.