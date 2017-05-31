В Новосибирске осудили ревнивца, забившего молотком и топором собаку своей знакомой

Новосибирским районным судом осужден местный житель за садистское обращение с животными. Молодой мужчина приревновал свою знакомую и решил отомстить, убив ее собаку.
Эта драма случилась в июне 2016 года на берегу озера Старица в Новосибирском районе. Артем Д., будучи пьяным, решил выместить возникшую неприязнь к знакомой на ее автомобиле. Мужчина залез на крышу машины и стал там прыгать. Также он попрыгал на капоте. А потом достал из багажника канистру с бензином и облил им автомобиль. Артем вытащил зажигалку и пообещал сжечь авто. Его остановили другие участники пикника, сообщает прокуратура области.
Мужчина затаил обиду и через некоторое время тайно похитил из машины потерпевшей ключи от ее дома в Коченевском районе. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, Артем проник в ее жилище.
Там он нашел молоток, которым трижды ударил по голове лайку, находившуюся во дворе. Как пояснил осужденный, чтобы собака не мучилась, он решил добить ее обухом топора.
После этого преступник отнес труп животного в дом, где мертвую лайку позже и обнаружила потерпевшая.
Суд признал Артема Д. виновным по трем статьям: жестокое обращение с животным с применением садистских методов, повлекшем его гибель; покушение на умышленное уничтожение чужого имущества в значительном размере; нарушение неприкосновенности жилища.
Мужчину приговорили к 2 годам 2 месяцам лишения свободы (условно) с испытательным сроком 2 года. Приговор был обжалован, но областной суд оставил его без изменений.
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