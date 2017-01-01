В Новосибирске открылся первый кинотеатр алтайской сети "Киномир"

Первый кинотеатр алтайской сети "Киномир" открыли в Новосибирске 16 февраля, сообщает сайт компании. Современный мультиплекс заработал в ТРК "Эдем", которых находится на территории Академгородка.
"Киномир-Эдем" включает семь кинозалов на 802 места, где можно смотреть фильмы в форматах 2D и 3D в специальных "легких очках". Кроме того, здесь есть VIP-зал с кожаными диванами и зал, оборудованный звуковой системой Dolby Atmos для объемной акустической 3D-картины.
В новом кинотеатре установили высокотехнологичные экраны, комфортные кресла и дизайнерские диванчики на двоих. В кинотеатре работает кинобар.
Ранее директор сети Яков Кац сообщал altapress.ru, что кинотеатр заработает в сентябре-октябре 2016 года.
Справка
Сеть кинотеатров "Киномир" — крупнейшая сеть кинотеатров Алтайского края, которая была основана в 2002 году.
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