В Новосибирске открылся первый кинотеатр алтайской сети "Киномир"

"Киномир-Эдем" включает семь кинозалов на 802 места, где можно смотреть фильмы в форматах 2D и 3D в специальных "легких очках". Кроме того, здесь есть VIP-зал с кожаными диванами и зал, оборудованный звуковой системой Dolby Atmos для объемной акустической 3D-картины.

В новом кинотеатре установили высокотехнологичные экраны, комфортные кресла и дизайнерские диванчики на двоих. В кинотеатре работает кинобар.

Ранее директор сети Яков Кац сообщал altapress.ru, что кинотеатр заработает в сентябре-октябре 2016 года.

Справка

Сеть кинотеатров "Киномир" — крупнейшая сеть кинотеатров Алтайского края, которая была основана в 2002 году.