В Новосибирске поймали школьную уборщицу с "закладкой" героина

Подозреваемую в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере задержали с поличным в Ленинском районе Новосибирска. При осмотре местности полицейские обнаружили сверток с порошкообразным веществом, который был спрятан в пакет из-под семечек и закопан в снегу. Результаты исследования показали, что это героин общей массой 525 граммов.

По предварительным данным, женщина купила партию наркотического средства для дальнейшего сбыта. Ранее она в поле зрения правоохранителей не попадала. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются каналы поставки наркотика в Новосибирск, пишет bfm.ru.