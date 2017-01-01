В Новосибирске поймали школьную уборщицу с "закладкой" героина

Новосибирские полицейские задержали с поличным школьную уборщицу при попытке забрать "закладку" с 525 граммами героина, сообщает РИА Новости.
Подозреваемую в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере задержали с поличным в Ленинском районе Новосибирска. При осмотре местности полицейские обнаружили сверток с порошкообразным веществом, который был спрятан в пакет из-под семечек и закопан в снегу. Результаты исследования показали, что это героин общей массой 525 граммов.
По предварительным данным, женщина купила партию наркотического средства для дальнейшего сбыта. Ранее она в поле зрения правоохранителей не попадала. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются каналы поставки наркотика в Новосибирск, пишет bfm.ru.
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