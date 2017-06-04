Фотофакты. В Новосибирске пьяный участник ДТП взят под стражу

3 июня в Новосибирске около водитель автомобиля Toyota Funcargo, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД и проезжая перекресток на запрещающий сигнал светофора на улице Вокзальная магистраль, врезался в Honda.
Полицейские установили, что 24-летний молодой человек без определенного места жительства незадолго до случившегося распивал спиртное в компании владельца автомобиля Toyota. Воспользовавшись тем, что знакомый уснул, он похитил ключи и угнал иномарку.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).
Подозреваемый задержан и находится под стражей, говорится в сообщении областного главка МВД.
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