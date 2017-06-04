Фотофакты. В Новосибирске пьяный участник ДТП взят под стражу

ДТП в Новосибирске. Фото: vk.com/act54. ДТП в Новосибирске. Фото: vk.com/act54. ДТП в Новосибирске. Фото: vk.com/act54.

Полицейские установили, что 24-летний молодой человек без определенного места жительства незадолго до случившегося распивал спиртное в компании владельца автомобиля Toyota. Воспользовавшись тем, что знакомый уснул, он похитил ключи и угнал иномарку.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Подозреваемый задержан и находится под стражей, говорится в сообщении областного главка МВД.