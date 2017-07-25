В Новосибирске рабочие уложили газон поверх свежего асфальта

Утром 25 июля в Новосибирске дорожные рабочие начали убирать газон, уложенный накануне прямо на асфальт.
В Новосибирске уложили газон поверх свежего асфальта. 24 июля 2017 года. Фото: vk.com/act54.
В Новосибирске уложили газон поверх свежего асфальта. 24 июля 2017 года. Фото: vk.com/act54.
В Новосибирске уложили газон поверх свежего асфальта. 24 июля 2017 года. Фото: vk.com/act54.
В Новосибирске убрали уложенную накануне землю с асфальта. 25 июля 2017 года. Фото: vk.com/act54.
В понедельник бригада рабочих "под чутким управлением прораба", как написали в сообществе АСТ-54, уложили землю для газона на недавно закатанное асфальтное покрытие на улице Никитина.
Во вторник на это место пригнали трактор, который счистил с асфальта землю.
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