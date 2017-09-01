В Новосибирске разыскивают сбежавшую из детдома девочку

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Происшествия

В Новосибирске разыскивают 17-летнюю Валерию П. Девочка ушла из детского дома 24 марта 2017 года в неизвестном направлении. До настоящего времени ее местонахождения неизвестно.

Новосибирск. Метромост.
Новосибирск. Метромост. Фото: novo-sibirsk.ru.
Пропавшая Валерия П.
Пропавшая Валерия П.

Приметы:

  • рост 165 см;
  • телосложение худощавое;
  • глаза серые;
  • волосы темно-русые;
  • на левой щеке родинка. 

Была одета:

  • белая куртка с розовым капюшоном;
  • черные лосины;
  • черно-белые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить по номеру 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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