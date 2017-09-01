В Новосибирске разыскивают сбежавшую из детдома девочку

В Новосибирске разыскивают 17-летнюю Валерию П. Девочка ушла из детского дома 24 марта 2017 года в неизвестном направлении. До настоящего времени ее местонахождения неизвестно.
Приметы:
- рост 165 см;
- телосложение худощавое;
- глаза серые;
- волосы темно-русые;
- на левой щеке родинка.
Была одета:
- белая куртка с розовым капюшоном;
- черные лосины;
- черно-белые кроссовки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить по номеру 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).
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