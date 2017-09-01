В Новосибирске разыскивают сбежавшую из детдома девочку

В Новосибирске разыскивают 17-летнюю Валерию П. Девочка ушла из детского дома 24 марта 2017 года в неизвестном направлении. До настоящего времени ее местонахождения неизвестно.

Пропавшая Валерия П. Приметы: рост 165 см;

телосложение худощавое;

глаза серые;

волосы темно-русые;

на левой щеке родинка. Была одета: белая куртка с розовым капюшоном;

черные лосины;

черно-белые кроссовки. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить по номеру 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).