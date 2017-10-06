В Новосибирске сотрудники Росгвардии избили и обстреляли случайного свидетеля спецоперации

В Новосибирске сотрудники Росгвардии обстреляли машину случайного свидетеля спецоперации. Фото: АСТ-54. В Новосибирске сотрудники Росгвардии обстреляли машину случайного свидетеля спецоперации. Фото: АСТ-54. В Новосибирске сотрудники Росгвардии обстреляли машину случайного свидетеля спецоперации. Фото: АСТ-54. В Новосибирске сотрудники Росгвардии обстреляли машину случайного свидетеля спецоперации. Фото: АСТ-54.

По данным следственного комитета по Новосибирской области, утром 4 октября возле исправительной колонии № 3 в Первомайском районе собралась группа мужчин — они ждали, пока на свободу выйдет 23-летний заключённый. Когда парень вышел за территорию колонии, мужчины на машине попыталась его похитить, а один из них трижды выстрелил в молодого человека. Бывший заключенный получил ранение в ногу — пуля прошла по касательной.

Похитителей на месте задержали сотрудники Росгвардии. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и попытке похищения.

Во время операции рядом с колонией проезжала Toyota Harrier. Жена водителя рассказала, что по машине с двух сторон открыли огонь люди в штатском.

"Сначала никто не стрелял, была тишина. Доезжает муж до ИК-3, и с двух сторон, с обочин, люди в гражданской одежде начинают в него стрелять. Он, естественно, наклонился, начал тормозить, и машина зацепила „ГАЗель“. Они подошли, разбили окна, вытащили его из машины и начали бить — ударили два раза головой об асфальт, пинали. В машине прострелили бензобак, в подголовнике застряла пуля — мы ее отдали в Следственный комитет. Муж лежал в бензине, у него сейчас вокруг живота ожоги", — рассказала жена пострадавшего.

В сообщении СК сказано, что "при задержании злоумышленников был причинен вред имуществу и личной неприкосновенности находившегося близ территории исправительного учреждения постороннего мужчины".