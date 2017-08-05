В Новосибирске установили шлагбаум для машин, которые могут летать

В Новосибирске на одном из зданий установили шлагбаум на высоте нескольких метров от земли. Перекладина появилась несколько месяцев назад, однако снимки появились в Сети только сейчас. Абсурдность в том, что автоматическая преграда установлена настолько высоко, что под ней спокойно проходят люди, проезжают машины, сообщает сообщество Barnaul 22 во "ВКонтакте".
По наблюдениям местных, иногда перекладина поднимается, но в основном находится в горизонтальном положении. Люди ломают голову, почему устройство появилось на этом месте и какую функцию оно призвано выполнять. Автор снимков в интернете предположил, что "Новосибирск - город будущего".
Так, столица Сибири уже готова контролировать въезд и выезд летающих машин. Другой комментатор написал, что это зимний шлагбаум. "Зимой снега наметет, как раз вровень с машинами будет", - написал интернет-пользователь. Другая версия - реклама установщиков шлагбаумов, поэтому никакой практической цели установка не преследует.
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