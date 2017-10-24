В Новосибирске вандалы изуродовали Ленина

Плакат висит на улице Кирова. На модуле изображен Владимир Ленин, за которым бегут революционные бойцы. Хулиганы черной краской пририсовали Ленину рога, а на красных бойцах написали "Воинство Сатаны".

Напомним, что минувшим летом в Новосибирске изуродовали топором памятник Николаю II и цесаревичу Алексею, установленные в этом году возле одной из местных церквей. А 22 августа девушка привязала себя к памятнику Ленину.