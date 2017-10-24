В Новосибирске вандалы изуродовали Ленина

В ночь на 24 октября в Новосибирске вандалы испортили трассовый модуль, на котором был размещен плакат к 100-летию октябрьской революции, сообщает "Инцидент Новосибирск".
Плакат висит на улице Кирова. На модуле изображен Владимир Ленин, за которым бегут революционные бойцы. Хулиганы черной краской пририсовали Ленину рога, а на красных бойцах написали "Воинство Сатаны".
Напомним, что минувшим летом в Новосибирске изуродовали топором памятник Николаю II и цесаревичу Алексею, установленные в этом году возле одной из местных церквей. А 22 августа девушка привязала себя к памятнику Ленину.
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