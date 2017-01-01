В Новосибирске водитель грузовика отказался пропускать "скорую" с тяжелым пациентом

В Новосибирске водитель грузовика отказался отгонять свой автомобиль и не пропустил скорую помощь, в которой находился тяжелобольной пациент. Видео инцидента в опубликовано в группе новосибирской службы эвакуации "АСТ-54".
По словам очевидцев, длительные уговоры (около 20 минут) ни к чему не привели. Скорая помощь так и не смогла бы проехать, если бы прохожие не нашли владельцев припаркованных рядом машин, которые оперативно убрали свои транспортные средства и дали дорогу неотложке.
Следком по Новосибирской области уже инициировал доследственную проверку. "Предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении, размещенном в сети интернет. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится на сайте СКР.
В местном МВД отметили, что полиция также устанавливает время и место инцидента. "В случае подтверждения факта правонарушения в области дорожного движения, виновный водитель будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим административным законодательством", — сообщил ТАСС представителя ведомства.
Напомним, в Петропавловске-Камчатском 10 января иномарка заблокировала проезд скорой помощи по двору многоквартирного дома, в результате чего медики не успели приехать к пациенту и тот скончался. Происшествие вызвало большой общественный резонанс, обусловленный, в том числе, вероятностью, что водитель машины, помешавшей врачам вовремя приехать на вызов, может отделаться 500-рублевым штрафом.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.