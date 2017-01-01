В Новосибирске водитель грузовика отказался пропускать "скорую" с тяжелым пациентом

По словам очевидцев, длительные уговоры (около 20 минут) ни к чему не привели. Скорая помощь так и не смогла бы проехать, если бы прохожие не нашли владельцев припаркованных рядом машин, которые оперативно убрали свои транспортные средства и дали дорогу неотложке.

Следком по Новосибирской области уже инициировал доследственную проверку. "Предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении, размещенном в сети интернет. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится на сайте СКР.

В местном МВД отметили, что полиция также устанавливает время и место инцидента. "В случае подтверждения факта правонарушения в области дорожного движения, виновный водитель будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим административным законодательством", — сообщил ТАСС представителя ведомства.

Напомним, в Петропавловске-Камчатском 10 января иномарка заблокировала проезд скорой помощи по двору многоквартирного дома, в результате чего медики не успели приехать к пациенту и тот скончался. Происшествие вызвало большой общественный резонанс, обусловленный, в том числе, вероятностью, что водитель машины, помешавшей врачам вовремя приехать на вызов, может отделаться 500-рублевым штрафом.