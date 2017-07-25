В Новосибирске возле мусорного бака нашли колбу с человеческим эмбрионом

Эксперты следственного комитета изъяли емкость и отправили её на экспертизу. Каких-либо следов, указывающих на принадлежность ёмкости одному из учебных, научно-исследовательских, лечебных учреждений, не обнаружили.

Сейчас по этому факту проводится проверка.

Девушка, которая обнаружила банку, написала в сообществе "АСТ-54", что никто не обращал внимание на эту банку. "В детстве нам проводили экскурсии, но когда ты видишь это просто на улице, честно, у меня был шок. Люди идут мимо, рядом рабочие красят забор, только я и дворник были в ужасе от этого", — поделилась девушка.