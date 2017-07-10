В Новосибирске задержали банду наркоторговцев, которой руководил барнаулец

Преступную группировку из пяти человек обезвредили полицейские в Новосибирске. Банда, которой руководил 27-летний ранее не судимый барнаулец, занималась распространением наркотиков.
Вместе с главарем были задержаны двое молодых мужчин и две девушки: все в возрасте от 20 до 26 лет. Эти четверо фасовали наркотики и выполняли роль оптовых и розничных закладчиков, сообщает областное управление МВД.
Сбывали наркотики бесконтактным способом через интернет. Зелье помещали в тайниках, оборудованных во дворах жилых домов Новосибирска. Всего у участников группировки во время личного досмотра и обыска нашли свертки с уже расфасованной "синтетикой" общей массой 78 граммов и гашиш массой 4 грамма.
Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой в крупном размере. Всем фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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