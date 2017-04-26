В Новосибирске закрылся ресторан "Рис, баран и барбарис", чтобы расшириться в Барнауле

В Новосибирске развитие бизнеса сталкивается с отсутствием подходящих помещений под рестораны. Однако представитель Kinza Group уточняет, что собственники готовы рассмотреть возможность открытия нового заведения, как только найдут подходящий вариант. Сейчас освободившееся помещение площадью почти 350 кв. м предлагается в аренду.

Напомним, новосибирская Kinza group пришла на барнаульский рынок 6 лет назад. Сейчас холдингу принадлежат три ресторана "Кинза и Мята" в Барнауле. В начале этого года "Рис, баран и барбарис" открылся на месте ресторана Carte-Blanche (ул. Молодежная, 26).