В Новосибирске закрылся ресторан "Рис, баран и барбарис", чтобы расшириться в Барнауле

В Новосибирске закрылся ресторан "Рис, баран и барбарис" компании Kinza Group. Одновременно с закрытием новосибирского заведения, новый ресторан открылся в Барнауле. Именно в краевой столице сеть и планирует дальше развиваться. Об этом пишет издание "Деловой квартал" со ссылкой на представителя компании.
В Новосибирске развитие бизнеса сталкивается с отсутствием подходящих помещений под рестораны. Однако представитель Kinza Group уточняет, что собственники готовы рассмотреть возможность открытия нового заведения, как только найдут подходящий вариант. Сейчас освободившееся помещение площадью почти 350 кв. м предлагается в аренду.
Напомним, новосибирская Kinza group пришла на барнаульский рынок 6 лет назад. Сейчас холдингу принадлежат три ресторана "Кинза и Мята" в Барнауле. В начале этого года "Рис, баран и барбарис" открылся на месте ресторана Carte-Blanche (ул. Молодежная, 26).
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