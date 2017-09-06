В новосибирское общежитие подкинули бутылёк с надписью "Вирус Эбола"

Странная находка напугала жильцов новосибирского общежития на улице Народной. Неизвестные подбросили в здание три бутылька с жидкостью. На каждой из емкостей имелись надписи: "Вакцина", "Антидот" и "Вирус Эбола", сообщает "Инцидент Новосибирск".
В новосибирском общежитии нашли подозрительные ёмкости. Фото: vk.com/incident_nsk.
В новосибирском общежитии нашли подозрительные ёмкости. Фото: vk.com/incident_nsk.
На место были вызваны спасатели, которые опросили жильцов, замерили радиационный фон и ограничили доступ людей к месту обнаружения бутыльков. Из общежития емкости с жидкостью увезли специалисты Роспотребнадзора. О том, что было в бутыльках, выяснится после проведения лабораторных исследований, пишет "АиФ-Новосибирск".
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