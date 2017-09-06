В новосибирское общежитие подкинули бутылёк с надписью "Вирус Эбола"

В новосибирском общежитии нашли подозрительные ёмкости. Фото: vk.com/incident_nsk. В новосибирском общежитии нашли подозрительные ёмкости. Фото: vk.com/incident_nsk.

На место были вызваны спасатели, которые опросили жильцов, замерили радиационный фон и ограничили доступ людей к месту обнаружения бутыльков. Из общежития емкости с жидкостью увезли специалисты Роспотребнадзора. О том, что было в бутыльках, выяснится после проведения лабораторных исследований, пишет "АиФ-Новосибирск".