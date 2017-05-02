В новосибирском аквапарке девушка застряла в трубе и получила серьезную травму

Сразу после этого в нее врезался спускавшийся следом молодой мужчина. Посетительница получила серьезное повреждение позвоночника. Ее госпитализировали.

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение", — подчеркнули в ведомстве.

Инцидент произошел в аквапарке "Аквамир". Его возводил новосибирский застройщик "Кварсис", пишет Тайга.инфо.

Справка

Новосибирский аквапарк — крупнейший в России — открылся 7 ноября 2016 года. Одновременно он может принять до 2,6 тыс. человек, а в сутки — до 10 тыс посетителей. Общая площадь "Аквамира" составляет 35 тыс. кв. м.