В новосибирском тубдиспансере при поножовщине ранен пациент

В полиции рассказали о задержании подозреваемого и намерении провести ему психиатрическую экспертизу.

Инцидент произошел 12 февраля в 16.40 по местному времени, пострадавший доставлен в горбольницу.

Как уточнили Тайге.инфо в пресс-службе ГУ МВД по региону, в туберкулезной больнице один из пациентов внезапно схватил кухонный нож своего соседа по палате и напал на него. 42-летний пострадавший получил два ранения, в том числе одно проникающее в грудную клетку.

Известно, что подозреваемому 28 лет, и ранее он уже был судим за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.