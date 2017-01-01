В новосибирском тубдиспансере при поножовщине ранен пациент

В Новосибирске пациент больницы получил ранение груди после нападения на него соседа по палате.
В полиции рассказали о задержании подозреваемого и намерении провести ему психиатрическую экспертизу.
Инцидент произошел 12 февраля в 16.40 по местному времени, пострадавший доставлен в горбольницу.
Как уточнили Тайге.инфо в пресс-службе ГУ МВД по региону, в туберкулезной больнице один из пациентов внезапно схватил кухонный нож своего соседа по палате и напал на него. 42-летний пострадавший получил два ранения, в том числе одно проникающее в грудную клетку.
Известно, что подозреваемому 28 лет, и ранее он уже был судим за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.
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