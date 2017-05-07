В Новосибирской области мужчина зарубил топором собутыльника и лег спать рядом с его телом

В Новосибирской области следователи раскрыли убийство 44-летнего жителя села Верх-Балта. Мужчину зарубил топором один из собутыльников, сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.
По данным следствия, вечером 5 мая 44-летний, 54-летний и 66-летний мужчины выпивали в доме последнего. 54-летний мужчина оскорбил своего 44-летнего знакомого. В результате, 54-летний мужчина решил убить своего обидчика. Он сходил к себе домой за топором, возвратился в дом, где произошла ссора, и нанес убитому не менее девяти ударов топором в голову и туловище, от которых потерпевший скончался на месте преступления.
После этого злоумышленник продолжил выпивать вместе с хозяином дома, а после они оба уснули в той же комнате, где находилось тело убитого. Утром 6 мая в дом пришла местная жительница. Увидев тело потерпевшего и двух спящих мужчин, она сообщила об этом в органы правопорядка.
Следователь задержал обвиняемого. Установлен, что ранее он был судим за изнасилование. Сейчас мужчина находится под стражей, против него возбуждено уголовное дело.
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