В Новосибирской области осудили 19-летнего парня за изнасилование маленькой девочки

Следствие установило, что в октябре 2016 года осужденный пришел с супругой в гости к её родственникам. Дождавшись когда девочка останется без присмотра взрослых, мужчина совершил над ней сексуальное насилие. Мать девочки и жена осужденного были на кухне, а отец заснул в одной из комнат. Когда он проснулся, то зашел в другую комнату, увидел все, пресек эти противоправные действия и сообщил в правоохранительные органы.

Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.