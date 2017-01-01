В Новосибирской области осудили 19-летнего парня за изнасилование маленькой девочки

В Бердске осудили 19-летнего парня за изнасилование 5-летней дочери его знакомых. Об этом сообщает СУ СКР по Новосибирской области.
Следствие установило, что в октябре 2016 года осужденный пришел с супругой в гости к её родственникам. Дождавшись когда девочка останется без присмотра взрослых, мужчина совершил над ней сексуальное насилие. Мать девочки и жена осужденного были на кухне, а отец заснул в одной из комнат. Когда он проснулся, то зашел в другую комнату, увидел все, пресек эти противоправные действия и сообщил в правоохранительные органы.
Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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