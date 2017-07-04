В Новосибирской области парень и беременная девушка украли железнодорожные детали

Как оказалось, 18-летний местный житель и 15-летняя воспитанница школы-интерната два дня снимали с железнодорожных платформ ролики УСО. Детали предназначены для крепления звеньев рельсошпальной решетки.

Как сообщает управление МВД, в первый день молодые люди продали шесть похищенных деталей и получили за них 1200 рублей. На следующий вечер украли ещё четыре детали. Но свой преступный умысел заговорщики до конца довести не смогли. Дорожная полиция задержала их на пути к бегству. Ущерб, который нанесли злоумышленники оказался равен 20 тыс. рублей.

Во время разбирательства стало известно, что 15-летняя подозреваемая беременна. Девушка призналась в этом стражам порядка. Выяснилось, что мать юной особы не занимается воспитанием дочери и ведёт асоциальный образ жизни.

Уголовное дело по отношению к молодым людям уже возбуждено. Кроме этого, ещё одно дело возбудили по отношению к парню за вовлечение в преступление несовершеннолетней девушки.

Надежда Юрченко