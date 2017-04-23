В Новосибирскую область пришла первая волна паводка. Погиб мужчина

Поиски жителя Мошковского района организовали только на второй день после его пропажи. Прокуратура начала проверку по факту трагедии, и только после этого приехали водолазы. Они обследовали русло реки и нашли тело мужчины. Пастух погиб, когда шел на работу и пытался перебраться на другой берег реки, но поскользнулся. В селе Мотково отрезанными от "большой земли" остаются восемь человек, в местной администрации организовали временную лодочную переправу.

В селе Мошнино две семьи на неделю стали заложниками большой воды. Сейчас там проложили дорогу и переправу восстановили. В городе Обь паводковыми водами затопило несколько десятков домов. В одном из них была заблокирована одинокая женщина с больным ребёнком. Жители своими силами пытались построить дамбу. Но её размыло.

Когда вода только начала прибывать, люди обращались во все инстанции. В местной администрации на просьбы жильцов помочь решить проблему не реагировали. Лишь после приезда журналистов прибыл исполняющий обязанности главы города Обь Сергей Жигайлов. Общаться со съёмочной группой - отказался. Сдерживать нашествие стихии пришли спасатели. Они организовали работы по откачке воды.

Оперативные группы МЧС на этой неделе дежурили в Краснозёрском районе. Там река Карасук затопила мост. Жителей деревни Чернаки на большую землю переправляли на лодке. С помощью аэробота разбивали ледяные заторы. Сейчас вода спала, жизнь в селе нормализовалась.

В режиме повышенной готовности находятся новосибирские дачники, чьи участки в пойме Оби. Как правило, их топит во вторую волну паводка, когда в горах Алтая тает снег, а ГЭС вхолостую сбрасывает воду из водохранилища. Уровень реки начал расти. У садоводов Строймашевца ещё свежи воспоминания о катастрофе 2015 года, тогда воды на участках в некоторых местах было по шею.

Один из них, Андрей Реус, двое суток ждал помощи на крыше. Когда вода пришла в дом, его разбудила собака. Сейчас мужчина хранит на чердаке запасы питьевой воды. В этом году сигнал тревоги дадут разом на все общества садоводов в пойме Оби новые громкоговорители, если уровень воды в реке поднимется до критической отметки.