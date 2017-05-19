В Новой Москве подожгли здание отдела Следственного комитета

Как пишет "Медиазона", ночью в результате поджога выгорели кабинеты второго этажа следственного отдела, в которых в том числе находились уголовные дела. Пожар начался в третьем часу утра. Площадь возгорания, по данным спасателей, составила 150 квадратных метров. Пожарные потушили огонь за два с половиной часа.

По версии следствия, мотивом поджога могло стать "желание уничтожить материалы уголовных дел и избежать уголовной ответственности", пишет znak.com.