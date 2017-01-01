В Новой Зеландии более 400 дельфинов выбросились на берег.

416 черных дельфинов-гринд (шароголовых) выбросились на берег Южного острова Новой Зеландии, сообщает The New Zealand Herald. Большая часть животных погибла, однако волонтерам удалось снять с мели около 100 дельфинов.
Спасенные китообразные продолжают оставаться в бухте, а спасатели на лодках пытаются указать им правильное направление, чтобы они выплыли в открытое море.
По словам Эндрю Ламасона, регионального директора службы охраны окружающей среды, не существует какого-либо научного объяснения такому поведению, по одной из версий у дельфинов сбивается навигация. Кроме того, приближаясь к берегу, они могут спасаться от хищников, таких, как косатки.
Новая Зеландия часто становится местом, где киты и дельфины выбрасываются на берег. По меньшей мере девять таких случаев произошли в этой стране за последнее десятилетие. Это третья по численности группа дельфинов, чья длина достигает шести метров, когда-либо выбрасывавшихся на берег в Новой Зеландии. В 1918 году погибли более тысячи морских животных на островах Чатем, в 1985 году на берег в Окленде выбросились более 450 китоообразных, пишет "Российская газета".
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