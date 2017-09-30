В Нью-Йорке фургон въехал в толпу пешеходов из-за напольного коврика

В центре Нью-Йорка фургон въехал в толпу людей на пешеходном переходе возле Пенсильванского вокзала. Пострадали три человека, их жизнь вне опасности, сообщает RT.
Водитель автомобиля не скрывался с места аварии. По его словам, педаль газа заклинило из-за напольного коврика. Как отмечают "Вести", фургон на высокой скорости пронесся на зеленый свет. При этом водитель кричал, пытаясь предупредить людей об опасности. Полиция сочла ЧП несчастным случаем. Водителя ни в чем не обвиняют.
Похожий инцидент произошел 18 мая, когда автомобиль врезался в группу прохожих около площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Очевидцы сообщили, что "седан" двигался на большой скорости. В результате инцидента пострадали 23 человека и один погиб. Позже выяснилось, что водитель автомобиля в момент аварии слышал голоса,
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