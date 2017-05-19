В Нью-Йорке водитель автомобиля наехал на толпу прохожих, потому что "слышал голоса"

Версию теракта не подтвердили. Полиция Нью-Йорка оцепила зону происшествия. Автомобиль в результате аварии повис на ограждении тротуара.

Полиция установила, что за рулем был 26-летний Ричард Рохас, житель нью-йоркского района Бронкс. Он бывший военнослужащий ВМС США, сообщает "Российская газета".

Задержанный прошел тест на алкоголь, который дал отрицательный результат, сейчас ожидается результат теста на наркотики. Сомневаться в адекватности Ричарда Рохаса стали после того, как он заявил, что за рулем "слышал голоса".

UPDATE: NYPD says Times Square car crash "is believed to be an isolated incident, it remains under investigation." https://t.co/SKADpyxi2j pic.twitter.com/hEf1GcAhcW — ABC News (@ABC) 18 мая 2017 г.

Сообщается, что неделю назад Рохаса уже задерживали за угрозу ножом сотрудника нотариальной конторы. Один из полицейских рассказал, что во время прошлого ареста он опасался, что за ним ведется слежка.