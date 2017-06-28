В Обь около Барнаула выпустили 20 тысяч мальков сазана

В Обь в районе Барнаула выпустили 20 800 мальков сазана общей массой 4 160 граммов. Каждая рыбка в среднем весит около 0,2 грамма, пишет мэрия.

Мероприятие проходило накануне Всемирного дня рыболовства (отмечается 27 июня) в рамках Года экологии. По договору с администрацией города молодь сазана вырастили в рыбоводческом хозяйстве "Рыбный мир".