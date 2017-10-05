В Обнинске "интеллигентные цыгане" торгуют биткоинами с рук на улице

Предприимчивые цыгане в Обнинске решили подзаработать на тотальном увлечении криптовалютами.
Одна из подписчиц паблика "Типичный Обнинск" в соцсети "ВКонтакте" рассказала, как ее мужа накануне обманули "интеллигентного вида цыгане" около универмага.
"Муж купил 2 штуки на 1 тыс. рублей, пришел домой, оказалось, подделка и продать их невозможно. Продавец уверял, что они постоянно дорожают и в ноябре можно заработать несколько тысяч на их курсе", — пишет женщина.
К посту приложено фото двух монет с логотипом биткоина.
Идея выпуска физических аналогов криптовалюты возникала в 2011 году, тогда появились малоизвестные монетки Casascius, в которых содержался криптографический ключ, напечатанный на листке бумаги и заклеенный защитной пленкой на реверсе монеты. С его помощью можно было получить доступ к кошельку и израсходовать номинал монеты. Но физические носители противоречили самой идее криптовалюты, поэтому проект не взлетел. Возможно, цыгане продали доверчивому обнинцу одну из таких, уже опустошенных монет.
Есть и другой вариант. Нажиться на популярности криптовалют хотят не одни цыгане: разнообразные фирмы, производящие сувенирку, печатают собственные подарочные битки, которые продают по небольшим ценам, пишет znak.com.
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