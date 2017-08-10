В "Одноклассниках" можно будет оформить загранпаспорт и оплатить штраф

На первом этапе будут доступны 12 опций, в том числе регистрация автомобиля, отправка необходимых документов на получение материнского капитала и оплата штрафов. Затем компания планирует добавить другие услуги, востребованные на портале. Они будут доступны как на веб-версии сайта, так и в мобильных приложениях.

В пресс-службе "Одноклассников" подтвердили, что готовят новый сервис. "В данный момент мы ведем переговоры с порталом "Госуслуги" о том, какой будет механика и техническая реализация этого сервиса", — рассказали представители компании.