В "Одноклассниках" можно будет оформить загранпаспорт и оплатить штраф

Социальная сеть "Одноклассники" даст своим пользователям доступ к порталу "Госуслуги". Сервис запустят уже в сентябре, сообщает ТАСС со ссылкой на источник близкий к "Одноклассникам".
На первом этапе будут доступны 12 опций, в том числе регистрация автомобиля, отправка необходимых документов на получение материнского капитала и оплата штрафов. Затем компания планирует добавить другие услуги, востребованные на портале. Они будут доступны как на веб-версии сайта, так и в мобильных приложениях.
В пресс-службе "Одноклассников" подтвердили, что готовят новый сервис. "В данный момент мы ведем переговоры с порталом "Госуслуги" о том, какой будет механика и техническая реализация этого сервиса", — рассказали представители компании.
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