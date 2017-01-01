В одном из цехов Донецкого химзавода прогремел мощный взрыв

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Сегодня, 17:22.
Происшествия

На окраине Донецка в районе одного из цехов химпредприятия прогремел взрыв, сообщает "Интерфакс".

Взрыв.
Взрыв. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

"По предварительной информации, около 10 утра произошел взрыв в районе ремонтного цеха Донецкого казенного завода химических изделий (Куйбышевский район)", — уточняет пресс-служба. Причины ЧП устанавливаются.

Несколько домов, расположенных рядом с предприятием, остались без стекол. В северо-западной части города виден столб черного дыма.

Данных о пострадавших нет, пишет bfm.ru.

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Факт

Донецкий казенный завод химических изделий выпускает боеприпасы, средства взрывания и промышленные взрывчатые вещества.

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