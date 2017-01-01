В одном из цехов Донецкого химзавода прогремел мощный взрыв

На окраине Донецка в районе одного из цехов химпредприятия прогремел взрыв, сообщает "Интерфакс".
"По предварительной информации, около 10 утра произошел взрыв в районе ремонтного цеха Донецкого казенного завода химических изделий (Куйбышевский район)", — уточняет пресс-служба. Причины ЧП устанавливаются.
Несколько домов, расположенных рядом с предприятием, остались без стекол. В северо-западной части города виден столб черного дыма.
Данных о пострадавших нет, пишет bfm.ru.
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Факт
Донецкий казенный завод химических изделий выпускает боеприпасы, средства взрывания и промышленные взрывчатые вещества.
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