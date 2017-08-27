Ким Чен Ын нанял в свою охрану бывших агентов КГБ

В феврале в Пхеньян прибыли около 10 бывших сотрудников контртеррористического подразделения КГБ. Они выступят советниками по подготовке личных телохранителей Ким Чен Ына. КНДР, в частности, интересует опыт бывших советских специалистов в области прогнозирования терактов и реагирования на действия террористов.

В Пхеньяне опасаются покушений на Ким Чен Ына с применением новейших американских вооружений. Власти страны надеются, что бывшие сотрудники КГБ поделятся с спецслужбами республики методами борьбы со шпионами.

Справка

Комитет государственной безопасности работал в СССР с 1954 по 1991 годы. Его главными функциями были разведка, оперативно-розыскная деятельность, охрана руководителей КПСС и борьба с антисоветскими проявлениями.