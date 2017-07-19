В Омске осудили бывшего спецназовца, совершившего вооруженый налёт на алтайскую заправку

46-летнего налётчика, нападавшего с автоматом Калашникова на автозаправки в Сибири, осудили в Омске на 5,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Этот преступник 4 августа 2016 года совершил в Алтайском вооруженный налет на автозаправку, расположенную в Б аюновских Ключах. Около 2 часов ночи он ворвался в помещение заправочной станции, выстрелил вверх из автомата, забрал более 10 тысяч рублей из кассы и скрылся.
Всего в месте с этим разбойным нападением этот бывший спецназовец, уроженец Томской области с июля по сентябрь прошлого года мужчина совершил шеть налетов: по два в Омской и Новосибирской областях, по одному в Республике Башкортостан и Алтайском крае.
Преступлениям предшествовала тщательная подготовка по изучению местности, сокрытию следов (оставлял автомобиль в лесополосе за 3-15 км от объекта) и внешности (использовал маску). Нападения совершались по одной схеме – фигурант проникал в помещение в вечернее время, выпускал автоматную очередь вверх и похищал из кассы деньги. В общей сложности сумма ущерба превысила 108 000 рублей.
Вину фигуранта подтверждают показания около 50 свидетелей, записи с камер видеонаблюдения АЗС, а также заключения свыше 30 экспертиз – дактилоскопических, трасологических, генетических, баллистических. Согласно заключениям баллистической экспертизы изъятый автомат пригоден для имитации выстрела, а боеприпасы являются патронами светозвукового действия.
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