В Омске осудили бывшего спецназовца, совершившего вооруженый налёт на алтайскую заправку

На Алтае вооружённый бандит ограбил АЗС. Фото: 22.мвд.рф. На Алтае вооружённый бандит ограбил АЗС. Фото: 22.мвд.рф. На Алтае вооружённый бандит ограбил АЗС. Фото: 22.мвд.рф. На Алтае вооружённый бандит ограбил АЗС. Фото: 22.мвд.рф. На Алтае вооружённый бандит ограбил АЗС. Фото: 22.мвд.рф. На Алтае вооружённый бандит ограбил АЗС. Фото: 22.мвд.рф. На Алтае вооружённый бандит ограбил АЗС. Фото: 22.мвд.рф. Житель Томска подозревается в вооруженных налётах на автозаправки. Фото: мвд.рф. Житель Томска подозревается в вооруженных налётах на автозаправки. Фото: мвд.рф. Житель Томска подозревается в вооруженных налётах на автозаправки. Фото: мвд.рф. Житель Томска подозревается в вооруженных налётах на автозаправки. Фото: мвд.рф. Житель Томска подозревается в вооруженных налётах на автозаправки. Фото: мвд.рф. Житель Томска подозревается в вооруженных налётах на автозаправки. Фото: мвд.рф.

Этот преступник 4 августа 2016 года совершил в Алтайском вооруженный налет на автозаправку, расположенную в Б аюновских Ключах. Около 2 часов ночи он ворвался в помещение заправочной станции, выстрелил вверх из автомата, забрал более 10 тысяч рублей из кассы и скрылся.

Всего в месте с этим разбойным нападением этот бывший спецназовец, уроженец Томской области с июля по сентябрь прошлого года мужчина совершил шеть налетов: по два в Омской и Новосибирской областях, по одному в Республике Башкортостан и Алтайском крае.

Преступлениям предшествовала тщательная подготовка по изучению местности, сокрытию следов (оставлял автомобиль в лесополосе за 3-15 км от объекта) и внешности (использовал маску). Нападения совершались по одной схеме – фигурант проникал в помещение в вечернее время, выпускал автоматную очередь вверх и похищал из кассы деньги. В общей сложности сумма ущерба превысила 108 000 рублей.

Вину фигуранта подтверждают показания около 50 свидетелей, записи с камер видеонаблюдения АЗС, а также заключения свыше 30 экспертиз – дактилоскопических, трасологических, генетических, баллистических. Согласно заключениям баллистической экспертизы изъятый автомат пригоден для имитации выстрела, а боеприпасы являются патронами светозвукового действия.