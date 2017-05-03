В Омске работник культуры сгорел при попытке оценить качество спирта

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Происшествия

Сотрудник одного из омских домов культуры скончался в результате неудачной попытки определить качество спирта.

Следственный комитет.
Следственный комитет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Инцидент произошел еще 2 апреля, однако сообщено о нем появилось месяц спустя — после того, как пришла информация из Государственной инспекции труда по региону.

Один из сотрудников дома культуры в тот день принес с собой на работу пятилитровую бутылку спирта, и вместе с коллегами решил проверить, "нормален" ли напиток. Мужчины подожгли жидкость, и часть спирта по неосторожности попала одному из них на синтетическую одежду. Ткань загорелась.

Мужчина 1965 года рождения получил сильнейшие ожоги и был госпитализирован. Несмотря на старания врачей, спасти его жизнь не удалось: 10 дней спустя он скончался в больнице.

По факту произошедшего СКР проводит доследственную проверку. По предварительным данным, сотрудники ДК пытались отличить этиловый спирт от метилового, который ядовит и смертельно опасен для здоровья, пишет trud.ru.

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