В Омске работник культуры сгорел при попытке оценить качество спирта

Сотрудник одного из омских домов культуры скончался в результате неудачной попытки определить качество спирта.
Инцидент произошел еще 2 апреля, однако сообщено о нем появилось месяц спустя — после того, как пришла информация из Государственной инспекции труда по региону.
Один из сотрудников дома культуры в тот день принес с собой на работу пятилитровую бутылку спирта, и вместе с коллегами решил проверить, "нормален" ли напиток. Мужчины подожгли жидкость, и часть спирта по неосторожности попала одному из них на синтетическую одежду. Ткань загорелась.
Мужчина 1965 года рождения получил сильнейшие ожоги и был госпитализирован. Несмотря на старания врачей, спасти его жизнь не удалось: 10 дней спустя он скончался в больнице.
По факту произошедшего СКР проводит доследственную проверку. По предварительным данным, сотрудники ДК пытались отличить этиловый спирт от метилового, который ядовит и смертельно опасен для здоровья, пишет trud.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.