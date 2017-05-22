В Омске сгорел гостиничный комплекс единоросса

Гостиничный комплекс загорелся 20 мая. В тушении участвовали 26 человек и семь единиц техники.

Спасены 25 человек. Кровля отеля частично обрушилась.

Пострадавшая гостиница "Гер Шулер" принадлежит Ирине Трифоновой и депутату горсовета Евгению Сметанину, пишет "Суперомск". Ранее его сняли с праймериз "Единой России" по выборам в городской совет, потому что он вовремя не представил одну из справок. Депутат решил обжаловать отказ.

Сметанин не связывает пожар в гостинице "Гер Шулер" со своим конфликтом с региональным отделением "ЕР". Причина возгорания комплекса с баней, банкетным залом, шашлычной и пельменной не установлена, пишет Тайга.инфо.