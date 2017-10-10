В ОНФ составили "индекс расточительности"

В ОНФ считают, что связанные с государством структуры "фактически бесконтрольно" закупают дорогие иномарки, сообщает РБК.

Возглавил "Индекс расточительности" Mercedes-Benz S-560 за 11,2 млн рублей, который заказала страховая компания "ВТБ Страхование" (на 100% принадлежит ПАО "ВТБ", 60,93% голосующих акций которого, в свою очередь, принадлежат Росимуществу). Салон иномарки должен быть декорирован коричневым полированным корнем ореха, оснащен сиденьями с функциями массажа и панорамной крышей с электроприводом, следует из тендерной документации.

Два представительских Mercedes-Benz S-500 стоимостью 8,4 млн и 7,7 млн рублей приобрели Самарская сетевая компания и "Башспирт", 100% акций которой принадлежат Минземимуществу Республики Башкортостан. Для энергетиков машина закупалась с холодильником в спинке заднего сиденья, для "Башспирта" — с функцией ароматизации, ионизации и фильтрации воздуха и часами, дизайн которых разрабатывался для Maybach.

Межрегиональная распределительная сетевая компания из Красноярского края, связанная с "Россетями" и Росимуществом, заказала Mercedes-Benz V-Class 250 D за 6,4 млн руб.

Другая компания, "Транснефть — Балтика", закупала Lexus LX 570 за 6,3 млн рублей. Среди заказанных опций Lexus — отделка салона из черного дерева шимамоку и четыре камеры по периметру автомобиля с системой помощи при движении по бездорожью и функцией проекции пространства под днищем.

Далее в рейтинге следуют "Коммунарские электрические сети" (Toyota Land Cruiser 200 Lux Safety за 6,1 млн рублей), "Газпром" (Mercedes-Benz V 250 за 5,6 млн рублей), ФГУП "Внешнеэкономическое объединение "Промсырьеимпорт" (Audi A8L за 5,6 млн рублей), самарская компания "Авиаагрегат" и крымская "Севастопольгаз" (Toyota Land Cruiser за 5,5 млн рублей). Автомобиль за 3 млн руб. понадобился Большому Санкт-Петербургскому государственному цирку. Марка не указывается.

Составители рейтинга нашли эти тендеры на сайте госзакупок. В ОНФ напомнили, что в список попали компании, которые монопольно предоставляют важнейшие услуги населению — водоснабжение, электроэнергия и так далее — и живут за счет оплаты гражданами тарифов. В организации убеждены, что такие компании, как и государственные, обязаны отчитываться о своих закупках публично.

Правда, как отмечает РБК, некоторые попавшие в "Индекс расточительности" тендеры в итоге отменили. Так, буквально на днях ВТБ отказался от закупки лидера рейтинга — Mercedes-Benz S-560 за 11,2 млн рублей. В списке "отказников", в частности, оказались и тендеры "Авиаагрегатора", "Коммунарских электрических сетей", "Российского речного регистра" и "Чапаевского механического завода".