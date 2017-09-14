В ООН посчитали, сколько потеряла экономика России из-за санкций после присоединения Крыма

"В Европейском Союзе и Российской Федерации санкции могли привести к экономическим потерям на общую сумму в $155 млрд, не имея при этом никакого явного положительного воздействия",— рассказал Джазаири во время своего доклада. Он пришел к выводу, что за три года санкции, возможно, стали причиной снижения ВВП России в среднем на 1% максимум. Также ограничения привели к увеличению людей, живущих за чертой бедности (доходы до 10 тыс. руб. в месяц) — с 15,5 млн человек в 2013 году до 19,8 млн в 2016 году.

"Однако Россия смогла успешно адаптироваться к новым реалиям. Была активизирована программа по диверсификации экономики в целях устранения нефтезависимости, "больше внимание стало уделяться научным исследованиям, что ознаменовало собой возврат к прежним временам, когда во многих секторах, в том числе в космических технологиях, Российская Федерация находилась в авангарде", — рассказал докладчик. — Пример Российской Федерации свидетельствует об ожидаемой адаптируемости (к санкциям) относительно благополучной страны с многообразными ресурсами, высококвалифицированным населением и многочисленными торговыми партнерами", — указывает Джазаири.

Первые секторальные санкции против России были введены ЕС 31 июля 2014 года сроком на один год из-за ситуации на востоке Украины и присоединения Крыма. А затем неоднократно продлевались.