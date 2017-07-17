В организациях Алтайского края выросли реальные зарплаты

По данным ведомства, третий месяц подряд растет реальная заработная плата. По итогам января — мая показатель составил 101,9%.

Больше всего зарплаты выросли в реальном секторе экономики. Так, в сельском хозяйстве — на 8,8%, в обрабатывающих производствах — на 8,6%, в том числе в металлургическом производстве — на 35,5%, в производстве лекарственных средств и материалов — на 15,2%, в химическом производстве — на 12,1%, в производстве машин и оборудования — на 11,7%, электронных и оптических изделий — на 9,2%, в пищевой промышленности — на 7,8%.

Также высокие темпы роста сохраняются и в непроизводственном секторе: в сфере образования (108,9%), спорта, отдыха и развлечений (109,6%), деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (107,6%).