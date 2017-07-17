В организациях Алтайского края выросли реальные зарплаты

По итогам пяти месяцев 2017 года, среднемесячная начисленная зарплата работников организаций увеличилась на 6,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в том числе в мае этого года по отношению к маю 2016 года — на 7,7%. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные Алтайкрайстата.
По данным ведомства, третий месяц подряд растет реальная заработная плата. По итогам января — мая показатель составил 101,9%.
Больше всего зарплаты выросли в реальном секторе экономики. Так, в сельском хозяйстве — на 8,8%, в обрабатывающих производствах — на 8,6%, в том числе в металлургическом производстве — на 35,5%, в производстве лекарственных средств и материалов — на 15,2%, в химическом производстве — на 12,1%, в производстве машин и оборудования — на 11,7%, электронных и оптических изделий — на 9,2%, в пищевой промышленности — на 7,8%.
Также высокие темпы роста сохраняются и в непроизводственном секторе: в сфере образования (108,9%), спорта, отдыха и развлечений (109,6%), деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (107,6%).
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.