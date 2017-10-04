В отделение фонда Чулпан Хаматовой принесли патроны для снайперских винтовок

В Москве возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") по факту обнаружения коробок с патронами, принесенными в одно из отделений благотворительного фонда "Подари жизнь".
Сообщение в полицию поступило от координатора отделения фонда, расположенного на улице Саморы Машела, сообщает ТАСС. Установлено, что в помещение фонда вошел мужчина, который представился курьером. Он оставил в здании белый пакет с двумя коробками внутри и скрылся.
При осмотре в коробках обнаружены и изъяты 77 винтовых патронов к нарезному длинноствольному огнестрельному оружию, которые относятся к категории боеприпасов. Агентство "Москва" отмечает, что это были патроны калибра.338 Lapua Magnum, предназначенного для снайперских винтовок.
Полиция обследовала помещение фонда, но больше ничего опасного обнаружено не было, пишет znak.com.
Негосударственный благотворительный фонд "Подари жизнь" основан в 2006 году для помощи детям с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Учредителями являются актрисы Дина Корзун и Чулпан Хаматова.
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