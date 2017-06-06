В отношении курского вице-губернатора возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили в отношении трех его соучастников — Андрея Занина, Александра Филимонова и Натальи Кретовой. По данным следствия, Зубков получил взятку в 2015 году "за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений".

Ранее уголовное дело о взятках на три миллиона рублей возбудили против вице-губернатора Владимирской области Елены Мазанько.