В отношении замглавы ФСИН возбудили уголовное дело

"На данный момент точно известно, что Коршунов задержан, в отношении него ведется расследование", — рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. Она отметила, что претензии к работе Коршунова у правоохранителей и высшего руководства ФСИН были уже давно.

У Коршунова прошли обыски, которые, вероятнее всего, связаны с растратой при строительстве СИЗО "Кресты-2" в Санкт-Петербурге, пишет znak.com.

В ходе обыска у замдиректора ФСИН Олега Коршунова следователи нашли коллекцию элитных часов и служебный пистолет Макарова с патронами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

Также были изъяты 3 млн рублей, $10 тыс., 4 тыс. евро. Все предметы, кроме оружия, приобщены к материалам дела.

Сумма, фигурирующая в уголовном деле — порядка 100 млн рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник. Планируется арест Коршунова в ближайшее время.

Справка

Коршунов родился 4 апреля 1963 года в Москве. С 2013 года он возглавлял финансово-экономическое управление ФСИН, а в 2014 году стал заместителем директора ведомства. Является действительным государственным советником второго класса.