В ожидании весны: на Алтай пришло потепление

Аномальные для этого времени морозы миновали и к выходным на Алтае заметно потеплеет. Так, 16 февраля в регионе местами температура составит -6 … -11, а в пятницу 17 февраля и вовсе перешагнет нулевой порог и поднимется до +4.

Погода в Алтайском крае 16 февраля Переменная облачность, по югу края местами небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный 2-7 м/с с усилением днём по югу до 12 м/с.

Температура воздуха днём -11 … -16, в южных районах местами -6 … -11. Погода в Барнауле 16 февраля Переменная облачность, без осадков. В утренние часы изморозь. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный 2-7 м/с.

Температура воздуха днём -11 … -13. 16 февраля в Барнауле погода будет способствовать небольшому накоплению загрязняющих веществ в воздухе города. Ожидается повышенное содержание сажи в отдельных районах, сообщает алтайский ЦГМС. Погода в Алтайском крае 17 февраля На большей части территории снег, в предгорьях мокрый снег, местами сильный снег, метель. В утренние часы местами изморозь. На дорогах гололедица.

Ветер южный, ночью 3-8 м/с с усилением до 15 м/с, днём 10-15 м/с, местами порывы 18-23 м/с.

Температура воздуха ночью -13...-18, местами в восточных районах -18...-23; днём -1...-6, местами в предгорьях до +4. Погода в Барнауле 17 февраля Снег, метель, на дорогах гололедица.

Ветер южный, ночью 3-8 м/с, днём 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -18...-20; днём -8...-10.