В ожидании весны: на Алтай пришло потепление

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Сегодня, 06:35.
Жизнь

Аномальные для этого времени морозы миновали и к выходным на Алтае заметно потеплеет. Так, 16 февраля в регионе местами температура составит  -6 … -11, а в пятницу 17 февраля и вовсе перешагнет нулевой порог и поднимется до +4.

Маленький снеговик. Зима.
Маленький снеговик. Зима. Фото: СС0.

Погода в Алтайском крае 16 февраля

  • Переменная облачность, по югу края местами небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. На дорогах гололедица.
  • Ветер юго-восточный 2-7 м/с с усилением днём по югу до 12 м/с.
  • Температура воздуха днём -11 … -16, в южных районах местами -6 … -11.

Погода в Барнауле 16 февраля

  • Переменная облачность, без осадков. В утренние часы  изморозь. На дорогах гололедица.
  • Ветер юго-восточный  2-7 м/с.
  • Температура воздуха днём -11 … -13.

16 февраля в Барнауле погода будет способствовать небольшому накоплению загрязняющих веществ в воздухе города. Ожидается повышенное содержание сажи в отдельных районах, сообщает алтайский ЦГМС.

Погода в Алтайском крае 17 февраля

  • На большей части территории снег, в предгорьях мокрый снег, местами сильный снег, метель. В утренние часы местами изморозь. На дорогах гололедица.
  • Ветер южный, ночью 3-8 м/с  с усилением до 15 м/с, днём 10-15 м/с, местами порывы 18-23 м/с.
  • Температура воздуха ночью -13...-18, местами в восточных районах -18...-23; днём -1...-6, местами в предгорьях до +4.

Погода в Барнауле 17 февраля

  • Снег, метель, на дорогах гололедица.
  • Ветер южный, ночью 3-8 м/с, днём 15-20 м/с.
  • Температура воздуха ночью -18...-20; днём -8...-10.

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