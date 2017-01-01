В ожидании весны: на Алтай пришло потепление

Аномальные для этого времени морозы миновали и к выходным на Алтае заметно потеплеет. Так, 16 февраля в регионе местами температура составит -6 … -11, а в пятницу 17 февраля и вовсе перешагнет нулевой порог и поднимется до +4.
Погода в Алтайском крае 16 февраля
- Переменная облачность, по югу края местами небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. На дорогах гололедица.
- Ветер юго-восточный 2-7 м/с с усилением днём по югу до 12 м/с.
- Температура воздуха днём -11 … -16, в южных районах местами -6 … -11.
Погода в Барнауле 16 февраля
- Переменная облачность, без осадков. В утренние часы изморозь. На дорогах гололедица.
- Ветер юго-восточный 2-7 м/с.
- Температура воздуха днём -11 … -13.
16 февраля в Барнауле погода будет способствовать небольшому накоплению загрязняющих веществ в воздухе города. Ожидается повышенное содержание сажи в отдельных районах, сообщает алтайский ЦГМС.
Погода в Алтайском крае 17 февраля
- На большей части территории снег, в предгорьях мокрый снег, местами сильный снег, метель. В утренние часы местами изморозь. На дорогах гололедица.
- Ветер южный, ночью 3-8 м/с с усилением до 15 м/с, днём 10-15 м/с, местами порывы 18-23 м/с.
- Температура воздуха ночью -13...-18, местами в восточных районах -18...-23; днём -1...-6, местами в предгорьях до +4.
Погода в Барнауле 17 февраля
- Снег, метель, на дорогах гололедица.
- Ветер южный, ночью 3-8 м/с, днём 15-20 м/с.
- Температура воздуха ночью -18...-20; днём -8...-10.
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