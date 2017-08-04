В падении ребёнка в верёвочном парке на Алтае обвинили 20-летнего инструктора из Барнаула

СУ СКР по Республике Алтай завершило расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Барнаула. Парня обвиняют в падении ребенка с 6-метровой высоты в веревочном парке.
По версии следствия, 3 июня 2017 года 10-летний житель Барнаула, проходя один из этапов веревочного парка "На высоте", расположенного на территории горнолыжного комплекса "Манжерок", упал на землю. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и компрессионный перелом позвоночника. Причиной, послужившей получению травм, стало нарушение правил техники безопасности при оказании услуг — инструктор неправильно закрепил страховочное оборудование.
Парню предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
Перед трудоустройством в компанию обвиняемый прошел недельное обучение на скалодроме и в веревочном парке, а также был ознакомлен с правилами техники безопасности.
Уголовное дело с обвинительным заключением направили прокурору Майминского района.
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