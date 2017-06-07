В Париже из-за нападения террориста полиция заперла сотни туристов в соборе Нотр-Дам

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Сегодня, 07:32.
Происшествия

6 июня возле собора Нотр-Дам неизвестный мужчина атаковал двух полицейских. Мужчина кричал "Это за Сирию". Он прыгнул сзади на одного из патрульных и стал валить полицейского на землю. Но подвергшийся нападению офицер и его коллега не растерялись и открыли огонь по преступнику.

Париж.
Париж. Фото: Ed Gregory.

Нападавший называл себя "солдатом халифата", пишут "Ведомости". Он получил огнестрельные ранения. Один из полицейских тоже легко ранен.

Нападавший был вооружен молотком и парой ножей. Это 40-летний выходец из Алжира, студент одного из парижских вузов, передает Life.ru.

И-за атаки в популярном у туристов соборе Нотр-Дам были заперты полицейским около 900 человек. Полицейские потребовали от присутствующих сесть и поднять руки вверх. Людей отпустили только после того, как обезвредили преступника и удостоверились, что у того не было сообщников поблизости от собора.

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