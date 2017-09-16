В Павловске разыскивают худощавого мужчину

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Жизнь

14 сентября в Павловске (Алтайский край) пропал 37-летний мужчина по имени Донских Вячеслав Анатольевич.

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.

Пропал Вячеслав Донских.
Пропал Вячеслав Донских.

Приметы:

  • рост 170 см,
  • телосложение худощавое,
  • волосы тёмно-русые,
  • глаза серо-голубые.

Был одет:

  • чёрная шапка с надписью,
  • зелёная рубашка,
  • чёрные трико,
  • чёрные резиновые сапоги.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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