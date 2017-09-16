В Павловске разыскивают худощавого мужчину

14 сентября в Павловске (Алтайский край) пропал 37-летний мужчина по имени Донских Вячеслав Анатольевич.
Приметы:
- рост 170 см,
- телосложение худощавое,
- волосы тёмно-русые,
- глаза серо-голубые.
Был одет:
- чёрная шапка с надписью,
- зелёная рубашка,
- чёрные трико,
- чёрные резиновые сапоги.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).
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