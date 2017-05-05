В Павловске в квартире умершего пенсионера нашли 100 кг тротила

По информации издания, квартира на Гуммолосаровской улице пустовала с осени 2013 года после смерти ее хозяина. Известно, что проживавший там мужчина до выхода на пенсию работал в Минобороны.

Рабочие обнаружили в квартире подозрительный ящик, внутри которого находилось порядка ста килограммов тротила, несколько сотен детонаторов и взрывпакетов, а также десятки тысяч патронов разного калибра.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов вынесли боеприпасы из квартиры, жильцы дома в этот момент были эвакуированы. Все найденные боеприпасы были направлены на экспертизу.

3 мая на юге Москвы был найден тайник со взрывчаткой. В квартире обнаружили два автомата Калашникова, боеприпасы, а также заряженный ручной противотанковый гранатомет РПГ-26 и несколько брикетов тротила общей массой полтора килограмма, пишет Lenta.ru.