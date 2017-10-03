В пайках для военных обнаружили неизвестные таблетки

В пайках, выставлявшихся крупнейшим организатором питания Минобороны — компанией "Военторг" — на военно-техническом форуме "Армия-2017", оказались "неизвестные таблетки для дезинфекции воды", говорится в заключении НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, сообщает РБК.
На каждой таблетке должны быть указаны наименование, назначение и дата изготовления, а также инструкции по применению, но этой информации нет. Без внесения указанных изменений таблетки "не могут быть рекомендованы" для комплектования пайка.
Специалисты также выяснили, что в консервы "Свинина тушеная высший сорт", которые находятся в пайке, не доложили мяса, а в "Каше перловой с говядиной" не хватает белка. Как показала экспертиза, в консервах вместо заявленной массовой доли мяса и жира 59% оказалось 35%. Производитель пайков, как указано на упаковке, Барышский мясокомбинат. Компания производит и поставляет мясные и мясо-растительные консервы, индивидуальные рационы питания для нужд Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО и СВР.
Как сообщили в пресс-службе компании, пайки и каша, представленные в павильонах "Военторга" на международном форуме "Армия-2017", изготовлены "исключительно для реализации на коммерческой основе" и не предназначены для поставки в силовые ведомства. Представители "Военторга" не согласны с выводами экспертизы по таблеткам и консервам: на выставленную в торговых точках компании продукцию, в том числе на ту, которая выставлялась на форуме, есть "разрешительная документация, предусмотренная законодательством Российской Федерации", пишет bfm.ru.
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