В Пенсионном Фонде рассказали, какие штрафы платят некультурные работодатели

Ежемесячные отчеты о работниках все работодатели страны начали сдавать еще в прошлом году. Цель была одна: наладить оперативный учет работающих пенсионеров, которым в 2016 году перестали индексировать пенсии.

Сами по себе отчеты совершенно несложные: нужно заполнить форму, внеся туда только ФИО, СНИЛС и ИНН работника. На это каждому работодателю дается в течение месяца целых 15 дней (в прошлом году было 10).

Но, как пояснил зам. управляющего отделением ПФР по Алтайскому краю Алексей Хомутов, десятки наших работодателей не вовремя сдают отчеты. И, соответственно, влетают на штрафы, Даже если опоздали всего на один день, а все страховые взносы в ПФР заплатили вовремя.

Штрафы немаленькие: 500 рублей за один не вовремя отправленный документ, то есть за одного сотрудника. Иначе говоря, если на предприятии трудится 1 тыс. человек, штраф составит 0,5 млн рублей.

Борис Трофимов,

управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю:

На бытовом уровне даются такие объяснения. У меня бухгалтер заболел. Мы поехали отдохнуть.

Борис Трофимов говорит, что опоздавшие иногда пытаются решить вопросы на уровне личных переговоров: "Как месяц — к нам обращение: ну, вы там решите вопрос". Но решить вопрос алтайское отделение не может. И вот почему.

Борис Трофимов,

управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю:

Отчетность фиксируется в Москве. Мы не являемся стороной, которая могла бы урегулировать эту проблему, мы — техническая сторона.

На вопрос, куда поступают эти штрафы, Трофимов поясняет: в соответствии с законодательством все штрафы поступают в бюджет Пенсионного фонда и направляются на выплату пенсий. Но он не считает это благом и все-таки призывает работодателей не опаздывать.

Борис Трофимов,

управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю:

Это — даже не вопрос переходного периода. Это вопрос культуры бизнеса.

На вопрос, сколько таких "некультурных" работодателей в Алтайском крае, в алтайском отделении ПФР сказали: десятки.

Справка

Куда поступают наши штрафы?

Штрафы ГИБДД поступают в полном объеме в бюджет области, края, республики.

За нарушение законов о пожарной безопасности: в федеральный бюджет — 50%, в бюджет региона 50%.

За нарушение лесного законодательства — в зависимости от того, в чьем лесу нарушен закон. Если это был федеральный лес, то 100% пойдет в бюджет страны. Если региональный - в бюджет края или области, если же лес был муниципальный - пополните местный бюджет.

За нарушение законодательства о рекламе: 40% в федеральный бюджет, 60% в региональный (на территории которого нарушитель зарегистрирован).

За нарушение антимонопольного законодательства (например, за ценовой сговор) — 100% в федеральный бюджет.

Источник: Бюджетный кодекс РФ.