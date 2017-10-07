В Пентагоне сомневаются в способности России, Ирана и Сирии разгромить террористов

Министерство обороны США считает, что войска президента Сирии и военные группировки России и Ирана вряд ли смогут самостоятельно полностью разгромить террористов "Исламского государства". Об этом заявил официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон.
Так Пэхон отреагировал на слова представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что американская военная база США превратилась в "черную дыру", откуда боевики совершают вылазки, а на освобожденных от ИГ территориях нет следов американского присутстви, пишут "Известия".
"Эти заявления не соответствуют действительности. Усилия авторитарного режима Асада, России и Ирана вряд ли приведут к полному и окончательному поражению группировки ИГИЛ, даже если они смогут временно занять некоторую территорию", — приводит ТАСС слова Пэхона.
По его мнению, поражение ИГ наносят США и их партнеры. "Сирийский режим, поддерживаемый РФ, не продемонстрировал долговременного успеха в выводе значительной территории из-под контроля ИГИЛ", — заявил представитель Пентагона.
Генерал-майор Конашенков напомнил, что после двух лет борьбы с ИГ международной коалиции и США к 2015 году около 90% территории Сирии находилось под контролем террористов, а сирийская армия и ВКС РФ сократили подконтрольную ИГ территорию до 10%. "Вся военная "стратегия" США тогда заключалась в созерцании наступления "халифата", вооружении головорезов под видом помощи "сирийской оппозиции" и подсчетах количества дней до свержения законной власти Сирии", — говорил представитель Минобороны РФ.
Ранее глава МИД Сирии отметил, что США и их партнеры убили больше мирных сирийцев, чем террористов.
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