В Пентагоне сомневаются в способности России, Ирана и Сирии разгромить террористов

Так Пэхон отреагировал на слова представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что американская военная база США превратилась в "черную дыру", откуда боевики совершают вылазки, а на освобожденных от ИГ территориях нет следов американского присутстви, пишут "Известия".

"Эти заявления не соответствуют действительности. Усилия авторитарного режима Асада, России и Ирана вряд ли приведут к полному и окончательному поражению группировки ИГИЛ, даже если они смогут временно занять некоторую территорию", — приводит ТАСС слова Пэхона.

По его мнению, поражение ИГ наносят США и их партнеры. "Сирийский режим, поддерживаемый РФ, не продемонстрировал долговременного успеха в выводе значительной территории из-под контроля ИГИЛ", — заявил представитель Пентагона.

Генерал-майор Конашенков напомнил, что после двух лет борьбы с ИГ международной коалиции и США к 2015 году около 90% территории Сирии находилось под контролем террористов, а сирийская армия и ВКС РФ сократили подконтрольную ИГ территорию до 10%. "Вся военная "стратегия" США тогда заключалась в созерцании наступления "халифата", вооружении головорезов под видом помощи "сирийской оппозиции" и подсчетах количества дней до свержения законной власти Сирии", — говорил представитель Минобороны РФ.

Ранее глава МИД Сирии отметил, что США и их партнеры убили больше мирных сирийцев, чем террористов.