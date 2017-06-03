В Пентагоне уверены, что ракетно-ядерная программа КНДР угрожает всем жителям планеты

Американский министр обороны добавил, что сегодня ракетно-ядерная программа КНДР "представляет собой угрозу для всех нас", а действия Пхеньяна "нелегитимны в соответствии с международными законами". Среди трех ракет, выпущенных КНДР в промежутке с 14 по 29 мая, одна, по расчетам специалистов, может пролететь расстояние около 4000 километров и достичь Гуама и Гавайских островов.

В свою очередь, по информации РИА Новости, представитель стратегических войск Корейской народной армии в интервью северокорейскому Центральному телеграфному агентству (ЦТАК) заявил, что проведенные США испытания по перехвату межконтинентальной баллистической ракеты являются блефом и военной провокацией. В то же время они показывают, что подготовка США к ядерной войне достигла последней стадии. Напомним, Соединенные Штаты 30 мая провели успешные испытания ракеты, которая способна перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты.

Испытания по перехвату МБР провели на следующий день после третьего за последние три недели пуска баллистической ракеты КНДР.