В Пентагоне уверены, что ракетно-ядерная программа КНДР угрожает всем жителям планеты

Министр обороны США Джеймс Мэттис высказал уверенность, что все страны мира должны объединиться и поддержать резолюцию, ужесточающую санкции против Северной Кореи. Только такой ответ мировое сообщество должно дать КНДР после непрекращающихся пусков баллистических ракет, передает Интерфакс.
Американский министр обороны добавил, что сегодня ракетно-ядерная программа КНДР "представляет собой угрозу для всех нас", а действия Пхеньяна "нелегитимны в соответствии с международными законами". Среди трех ракет, выпущенных КНДР в промежутке с 14 по 29 мая, одна, по расчетам специалистов, может пролететь расстояние около 4000 километров и достичь Гуама и Гавайских островов.
В свою очередь, по информации РИА Новости, представитель стратегических войск Корейской народной армии в интервью северокорейскому Центральному телеграфному агентству (ЦТАК) заявил, что проведенные США испытания по перехвату межконтинентальной баллистической ракеты являются блефом и военной провокацией. В то же время они показывают, что подготовка США к ядерной войне достигла последней стадии. Напомним, Соединенные Штаты 30 мая провели успешные испытания ракеты, которая способна перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты.
Испытания по перехвату МБР провели на следующий день после третьего за последние три недели пуска баллистической ракеты КНДР.
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