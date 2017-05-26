В Перу нашли следы неизвестной развитой цивилизации

Археологи из США обнаружили на тихоокеанском побережье северного Перу артефакты древней цивилизации. Находки датируются 13 - 8 тысячелетиями до нашей эры, сообщает ТАСС со ссылкой на Атлантический университет во Флориде.
"Находки включают каменные орудия, украшенные орнаментом корзины, ткани и другие артефакты. Все это заставляет задуматься о темпах развития древних людей в этом регионе, уровне их знаний и технологий, которые позволяли им осваивать ресурсы как моря, так и суши", — отмечает профессор Джеймс Адовасио.
Он рассказал о раскопанных археологами рыболовных крючках и других рыбацких снастях, а также о свидетельствах выращивания сельскохозяйственных культур, таких как перец, авокадо, лекарственные травы. Исследователь также рассказал, что у древних людей могла быть система бюрократии и религии.
Ученые пришли к выводу, что Новый Свет мог быть заселен человеком гораздо раньше, чем предполагалось. "Результаты исследования свидетельствуют о том, что миграция древних людей вдоль тихоокеанского побережья, например в районе современного Перу, могла проходить намного быстрее, чем считалось ранее", — пишет об открытии журнал Science Advances.
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