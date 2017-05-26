В Перу нашли следы неизвестной развитой цивилизации

"Находки включают каменные орудия, украшенные орнаментом корзины, ткани и другие артефакты. Все это заставляет задуматься о темпах развития древних людей в этом регионе, уровне их знаний и технологий, которые позволяли им осваивать ресурсы как моря, так и суши", — отмечает профессор Джеймс Адовасио.

Он рассказал о раскопанных археологами рыболовных крючках и других рыбацких снастях, а также о свидетельствах выращивания сельскохозяйственных культур, таких как перец, авокадо, лекарственные травы. Исследователь также рассказал, что у древних людей могла быть система бюрократии и религии.

Ученые пришли к выводу, что Новый Свет мог быть заселен человеком гораздо раньше, чем предполагалось. "Результаты исследования свидетельствуют о том, что миграция древних людей вдоль тихоокеанского побережья, например в районе современного Перу, могла проходить намного быстрее, чем считалось ранее", — пишет об открытии журнал Science Advances.