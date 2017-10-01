В первый октябрьский день подует южный ветер, а дожди почти прекратятся

1 октября в Алтайском крае будет дуть южный ветер, а кратковременные дожди пройдут лишь в отдельных районах региона, сообщает Алтайский гидрометцентр. Впрочем, значительного потепления пока не произойдет.

В Алтайском крае 1 октября в отдельных районах пройдет небольшой дождь, ветер южный 3-8 м/с, местами - порывы до 8-13 м/с. Температура составит +6 +11. В Барнауле преимущественно без осадкой, ветер южный 5-10 м/с, температура +7 +9.