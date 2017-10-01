В первый октябрьский день подует южный ветер, а дожди почти прекратятся

1 октября в Алтайском крае будет дуть южный ветер, а кратковременные дожди пройдут лишь в отдельных районах региона, сообщает Алтайский гидрометцентр. Впрочем, значительного потепления пока не произойдет.
В Алтайском крае 1 октября в отдельных районах пройдет небольшой дождь, ветер южный 3-8 м/с, местами - порывы до 8-13 м/с. Температура составит +6 +11.
В Барнауле преимущественно без осадкой, ветер южный 5-10 м/с, температура +7 +9.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.